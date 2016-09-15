Украина хочет присоединиться к конвенции о правилах происхождения товаров ЕС

Украина направила заявку на присоединение к конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров, которая позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.

Читайте такжеВ Украине до 2018 года хотят отменить обязательную сертификацию продукции

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

“Присоединение Украины к конвенции будет способствовать увеличению возможностей для преференциального экспорта отечественных товаров, что расширит присутствие украинской продукции на перспективных рынках третьих стран. Это один из многих шагов, которые предпринимает правительство на пути к поиску дополнительных рынков для отечественных экспортеров”, - передает пресс-служба слова главы Минэкономразвития Степана Кубива.

Согласно сообщению, страны-участницы конвенции в рамках соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров на основе диагональной кумуляции: товары, получивших статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери ими статуса происхождения.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году проведет переговоры с Европейским Союзом об отмене дополнительной сертификации промышленной продукции (соглашение АССА) по трем техническим регламентам, включая машины, низковольтное электрическое оборудование и электромагнитную совместимость оборудования.

Украина и ЕС договорились о дальнейшей либерализации квот и пошлин, а также об усилении правительственного взаимодействия и контактов бизнеса.

Европейский Союз готов предоставить Украине инструменты поддержки для нивелирования негативного влияния на экономику торговой агрессии со стороны России.