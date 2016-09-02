В ЕС назвали условия для получения Украиной 600 миллионов евро финпомощи

Украина может получить 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза после принятия пакета энергетических законопроектов, которые касаются статуса Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), реформы рынка электроэнергии и газа, а также создания Фонда энергоэффективнсти.

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Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического сотрудничества Марош Шефчович на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Принятие этих законопроектов (о статусе НКРЭКУ, реформировании рынков электроэнергии и газа и создании Фонда энергоэффективности – УНИАН) позволит развивать энергетические рынки и предоставить Украине в рамках макрофинансовой помощи около 600 млн евро», - сказал Шефчович.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада не смогла принять законопроект №2966 об НКРЭКУ и отправила документ на повторное второе чтение. По мнению представителей экспертной организации «Реанимационный пакет реформ», этот проект имеет ряд положительных наработок, таких как запрет на незаконное влияние на работу комиссии, наличие четкой процедуры обнародования проектов решений и протоколов заседаний, требования по проведению открытого обсуждения проектов решений регулятора, а также процедура рассмотрения жалоб и урегулирования споров.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, принятие данного законопроекта позволит обновить кадровый состав этой комиссии, а также снизить ее зависимость от других органов в принятии решений.

В середине июля Кабинет министров утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране. По информации Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, Украина планирует запустить в работу данный фонд после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов. Одной из целей его создания является снижение потребления природного газа населением. Планируется, что проекты фонда позволят создать порядка 75 тыс. новых рабочих мест, особенно в малом и среднем бизнесе, а также сэкономить до 5 млрд грн на выплате субсидий.