Правительство одобрило повышение ставок акцизного налога и ренты

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в Налоговый кодекс в части повышения ставок ряда налогов с учетом индексов потребительских цен и цен промпроизводителей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

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По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, данное решение является техническим и принимается ежегодно.

«Изменение ставок налогов, а именно – акциз, экологический налог, рента. Это приведет к дополнительным поступлениям в бюджет на уровне 5,2 млрд грн», – сказал Данилюк.

Решение о постепенном повышении ставки налогов является обязательством Украины в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС. Кроме того, в рамках внесения изменений в Налоговый кодекс Минфин представил свои предложения по этому вопросу, которые в частности, касались повышения ставки акцизного налога на 12%, рентной платы и экологического налога - на 10% с учетом повышения цен в промышленности.