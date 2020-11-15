Лишь на отдельных участках фиксировались попытки незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней, а также нарушение тайны голосования со стороны самих избирателей.

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА не зафиксировали нарушений во время повторного голосования на выборах городских голов в семи городах Украины (Луцк, Одесса, Сумы, Херсон, Каменец-Подольский, Краматорск, Украинка).

Об этом сообщила председатель правления сети Ольга Айвазовская во время онлайн-брифинга в Facebook.

«В промежуток времени между 12 и 16 часами представители организации не зафиксировали инцидентов с признаками непосредственной фальсификации волеизъявления граждан», - сказала она.

Хотя, по ее словам, на отдельных участках фиксировались попытки незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней, а также нарушение тайны голосования со стороны самих избирателей.

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«На 3,79% участков были зафиксированы единичные попытки членов УИК незаконно выдать бюллетени гражданам, которые не предъявили надлежащих документов или пытались проголосовать за других лиц. На 3,03% - случаи демонстрации избирателями содержания своего волеизъявления... И на 3,03% участков зафиксированы попытки фотографирования избирателями своего бюллетеня», - отмечается в отчете наблюдателей по состоянию на 16:00.

Местные выборы в Украине: второй тур

Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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Автор: Тамара Отовская