Наблюдатели гражданской сети ОПОРА не зафиксировали нарушений во время повторного голосования на выборах городских голов в семи городах Украины (Луцк, Одесса, Сумы, Херсон, Каменец-Подольский, Краматорск, Украинка).
Об этом сообщила председатель правления сети Ольга Айвазовская во время онлайн-брифинга в Facebook.
«В промежуток времени между 12 и 16 часами представители организации не зафиксировали инцидентов с признаками непосредственной фальсификации волеизъявления граждан», - сказала она.
Хотя, по ее словам, на отдельных участках фиксировались попытки незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней, а также нарушение тайны голосования со стороны самих избирателей.
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«На 3,79% участков были зафиксированы единичные попытки членов УИК незаконно выдать бюллетени гражданам, которые не предъявили надлежащих документов или пытались проголосовать за других лиц. На 3,03% - случаи демонстрации избирателями содержания своего волеизъявления... И на 3,03% участков зафиксированы попытки фотографирования избирателями своего бюллетеня», - отмечается в отчете наблюдателей по состоянию на 16:00.
Местные выборы в Украине: второй тур
- Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
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