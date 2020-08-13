Экс-нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко идет в мэры Киева

Андрей Ильенко является заместителем главы ВО "Свобода", был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов от округа №215 в Киеве.

Бывший народный депутат от партии «Свобода» Андрей Ильенко будет баллотироваться на пост городского главы Киева.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня при власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на должность киевского городского головы. Вместе мы поломаем их схемы и договорняки. Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев – это украинская столица", - заявил Ильенко.

Андрей Ильенко является заместителем главы ВО "Свобода", был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов от округа №215 в Киеве.

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Автор: Денис Прядко