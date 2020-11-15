Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во исполнение решения апелляционного суда подписала новый протокол по результатам выборов в харьковский городской совет.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на председателя Харьковской городской ТИК Ольгу Мозговую.

Протокол комиссии в документах ТИК на сайте горсовета пока не опубликовано.

Напомним, второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета.

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Местные выборы на Харьковщине

В Украине 25 октября состоялись местные выборы. По их итогам в Харькове, большинство голосов в голосовании в Харьковский горсовет получил "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и будет там 34 депутата. 19 мандатов получила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 9 - "Слуга народа" и "Европейская солидарность", 7 - "Партия Шария " и 6 - "Блок Светличной "Вместе".

На местных выборах также выбирали и мэров городов. В Харькове победу получил действующий мэр Геннадий Кернес. За него проголосовали более 195 тысяч избирателей или 60,34 %.

Как известно, Кернес победил на выборах несмотря на то, что не появлялся на публике с конца августа из-за инфицирования коронавирусом. Сначала Кернеса лечили в Украине, а позже его транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité. После этого однозначной информации относительно состояния здоровья Кернеса не было.

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Автор: Денис Прядко