Апелляционный админсуд отменил протокол городской избирательной комиссии о результатах выборов в Харьковский горсовет.

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета.

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Согласно данным на сайте Судебной власти Украины, судьи признали противоправным и отменили протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета, пишет DW.

Решение принято по апелляции кандидата в депутаты Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алексея Ваца на решение суда первой инстанции.

В своем иске Вац просил признать противоправным и отменить протокол Харьковской городской ТИК, и обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися, и назначить повторные. Апелляционный админсуд удовлетворил требования Ваца лишь частично: отменил протокол избиркома и обязал его "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Решение апелляционного админсуда вступило в силу в день его оглашения 13 ноября и не подлежит обжалованию.

Местные выборы на Харьковщине

В Украине 25 октября состоялись местные выборы. По их итогам в Харькове, большинство голосов в голосовании в Харьковский горсовет получил "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и будет там 34 депутата. 19 мандатов получила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 9 - "Слуга народа" и "Европейская солидарность", 7 - "Партия Шария " и 6 - "Блок Светличной "Вместе".

На местных выборах также выбирали и мэров городов. В Харькове победу получил действующий мэр Геннадий Кернес. За него проголосовали более 195 тысяч избирателей или 60,34 %.

Как известно, Кернес победил на выборах несмотря на то, что не появлялся на публике с конца августа из-за инфицирования коронавирусом. Сначала Кернеса лечили в Украине, а позже его транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité. После этого однозначной информации относительно состояния здоровья Кернеса не было.

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Автор: УНИАН