Представитель партии ОПЗЖ Александр Свидло хочет добиться признания выборов в Бердянске недействительными. Он подал иск сначала в Запорожский окружной административный суд, а после отказа в удовлетворении админиска – в Третий апелляционный административный суд в г. Днепре.

Об этом заявил победитель выборов на должность городского головы Бердянска Валерий Баранов, который баллотировался от партии «За майбутнє».

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"Выборы прошли, избиратели сказали свою позицию, территориальная избирательная комиссия провела все процедуры и здесь наши «друзья» говорят: бюллетень не такой, шрифт мелкий или еще что-то. При том, что их представители работали в комиссиях. И пошли с этим в Запорожский админсуд. Суд рассматривал 12 часов и отклонил эту «ерунду». Но есть третий апелляционный админсуд, известный своим предвзятым отношением из-за неоднозначных и несправедливых решений по партии "За майбутнє". И вот завтра должно быть заседание, где будут решать – Земля круглая или квадратная», − комментирует Валерий Баранов.

Напомним, что Валерий Баранов одержал победу во втором туре выборов городского головы Бердянска Запорожской области. Он опередил своего оппонента от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Свидло. Валерий Баранов набрал 51,42% голосов, а Александр Свидло – 48,56%.

Валерий Баранов трижды избирался городским головой Бердянска в течение 1998 - 2006 гг.

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Автор: УНИАН