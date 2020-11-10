Действующий мэр Геннадий Труханов будет соперничать с кандидатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

Украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook отметил, что выборы мэра в Одессы, вероятно, будут одними из самых жестких.

«В правом углу ринга - действующий мэр Геннадий Труханов. В левом - Николай Скорик, он же Коля-блок, он же кандидат от ОПЗЖ. Который прямо сейчас на всех парах летит в пропасть. Скорее всего, выход во второй тур стал полной неожиданностью для хозяев Скорика (Левочкин и компания), потому что ни внятной стратегии, ни презентованного кейса конкретных результатов в Одессе не наблюдается. Кроме унылого гундежа на ватные темы (русский язык и тому подобное) Николай Скорик предоставить не может. Самое интересное, что даже эксплуатация этих тем в исполнении Скорика выглядит, мягко говоря, неубедительной. Потому что повлиять на что бы то ни было он не может», - написал он в своем посте.

По словам Кирилла Сазонова, профессиональные способности Николая Скорика как менеджера проявились во время руководства «Имэксбанком»:

«Когда он обанкротил его, попросту обворовав тысячи пенсионеров, хранивших там свои сбережения. И которые наверняка припомнят ему это, получив в руки бюллетень».

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Автор: УНИАН