Уже приняты и учтены сведения с 7 из 13 округов.

Киевский теризбирком обработал и учел 56% протоколов с избирательных участков в столице.

Читайте такжеМестные выборы: в ЦИК отчитались об избранных мэрах и депутатахКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов во время онлайн-брифинга.

«Если говорить по цифрам, то на сегодняшний день обработали уже 56%, если учитывать избирательные участки. То есть учтен результат по 56% избирательных участков в Киеве», - сказал Нилов.

По его словам, на сегодняшний день из 691 тысячи голосов, отданных за кандидатов на выборах Киевского городского головы и депутатов Киевсовета, уже учтены голоса 386 тысяч киевлян.

«Предварительно можем отметить, что на мэрской гонке лидирует действующий мэр (Виталий Кличко). Но окончательные результаты будут тогда, когда сдадутся все районы, будут обработаны Киевской городской избирательной комиссией данные всех территориальных избирательных комиссий», - заявил Нилов.

Он сообщил, что на сегодняшний день Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла и учла сведения о выборах мэра и депутатов Киевсовета с 7 из 13 территориальных избирательных округов.

«Из районных территориальных комиссий документы поступили от всех 10 районных ТИК. Приняты и учтены от Голосеевской, Дарницкой, Днепровской (два избирательных округа - УНИАН), Печерской, Подольской и Соломенской территориальных избирательных комиссий», - уточнил Нилов.

Выборы в Киеве

25 октября в Киеве состоялись выборы депутатов Киевсовета и мэра.

Результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября.

По данным экзит-пола, проведенного социологической группой «Рейтинг», на выборах мэра Киева за действующего мэра Кличко проголосовали 47,5% избирателей, за кандидата от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Александра Попова - 8,6%, за кандидата от партии «Голос» Сергея Притулу - 8,3%, за кандидата от партии «Слуга народа» Ирину Верещук - 8,0%.

На выборах в Киевсовет за партию «УДАР» проголосовали 21,3% избирателей, за партию «Евросолидарность» - 18,0%, партию «Слуга народа» - 9,5%, партию «Голос» - 7,2%, партию Александра Омельченко «Единство» - 6,8%, партию «Оппозиционная платформа - за жизнь» - 6,7%, за партию «Батькивщина» - 6,6%.

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Автор: Инна Андалицкая