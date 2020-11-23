Во втором туре выборов городских голов в четырех крупных городах страны побеждает партия "За майбутнє".

Об этом свидетельствуют данные параллельных подсчетов политсилы.

В Черкассах, по результатам предварительного подсчета голосов, действующий мэр и представитель партии "За майбутнє" Анатолий Бондаренко получил 56% поддержки против 44% у Виктора Евпака. Об этом сообщили в пресс-службе городской ячейки "За майбутнє".

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В полтавском штабе политсилы подсчитали голоса с участков и, по этим результатам, представитель "За майбутнє" Александр Мамай имеет около 53% голосов против 47% у его конкурента от партии «Слуга народа» Сергея Иващенко.

В Никополе на Днепропетровщине о своей победе заявил представитель "За майбутнє" Александр Саюк. Кандидат сообщил, что его избирательный штаб насчитал 55% голосов за него и 41% за его конкурента от «Слуги народа» Руслана Олийныка.

В Бердянске победу одерживает кандидат от "За майбутнє" Валерий Баранов. Об этом сообщили местные СМИ и избирательный штаб кандидата. По данным различных источников, Валерий Баранов набрал около 51,5% против 48,5% у его конкурента Александра Свидло (ОПЗЖ).

Напомним, "За майбутнє" в преддверии второго тура также занимала второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов. Соответствующие данные опубликовала накануне Центральная избирательная комиссия.

Политическая партия "За майбутнє" была создана в мае этого года. С тех пор рейтинг партии, согласно социологическим исследованиям, только рос. Лидером партии является народный депутат Игорь Палица.

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Автор: УНИАН