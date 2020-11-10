Во втором туре выборов городского головы Херсона партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" поддерживает Владимира Сальдо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Стратегический совет "Оппозиционной платформы - За жизнь" принял решение поддержать во 2-м туре выборов городского головы Херсона Владимира Сальдо. Это опытный руководитель, который уже был мэром Херсона и вывел его на лидирующие позиции среди городов Украины по темпам развития", - заявил он.

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Парламентарий подчеркнул, что необходимо навести порядок во всех сферах жизни Херсона.

"Сегодня в Херсоне накопилось огромное количество проблем. Люди устали от непрофессионализма власти и требуют наведения порядка во всех сферах жизнедеятельности города", - подчеркнул Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ уверен, что именно Владимир Сальдо справится с этой задачей.

"Владимир Сальдо досконально знает городское хозяйство, он готов системно и ответственно работать. Это очень важно, так как времени на раскачку нет: нужно запускать отопление, обеспечивать жизнедеятельность города в зимний период. Херсоном должен управлять не политик, а мэр-хозяйственник", - резюмировал Бойко.

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Автор: УНИАН