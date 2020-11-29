Ранее в Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов.

В Черновцах 29 ноября проходит второй тур голосования на выборах городского головы.

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За кресло мэра Черновцов борются Роман Кличук от «Единой Альтернативы» и Виталий Михайлишин от «Команды Михайлишина».

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

По данным ЦИК, в голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, всего смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тысячи избирателей.

По итогам голосования на выборах городского головы 25 октября кандидаты получили наибольшее количество голосов: Клічук – 27,29 %, Михайлишин – 21,33 %.

При этом действующий мэр Черновцов Алексей Каспрук тогда получил 18,15% голосов.

Местные выборы в Черновцах

В Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК COVID-19 и пересчет голосов избирателей на нескольких десятках участков города.

пятипроцентный барьер в Черновицкий горсовет по итогам подсчетов голосов преодолели семь политических партий: «Единая альтернатива» – 20,4%, «Команда Михайлишина» – 11,8%, «Европейская солидарность» – 10,42%, «Пропозиция» – 9,89%, «Слуга народа» – 9,1%, «Народный контроль» – 7,67%, «Родной город» – 5,13%.

12 ноября после полуночи ТИК объявила официальные результаты выборов городского головы Черновцов, согласно которым во второй тур выйдут кандидат от «Единой альтернативы» Роман Кличук и представитель «Команды Михайлишина» Виталий Михайлишин. Второй тур выборов мэра состоятся 29 ноября.

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Автор: Дмитрий Захаров