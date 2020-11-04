На выборах в Черновицкий городской совет зафиксировано так много фальсификаций, что, вероятно, установить настоящий результат выборов будет невозможно.

Поэтому партия "За майбутнє" требует пересчитать результаты всех участков и в случае продолжения выявления фактов фальсификаций провести в городе перевыборы. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Читайте такжеПервые итоги выборов в Украине: кто лидирует в Киеве, Харькове, Одессе и других городах (обновлено)

"Когда наши кандидаты, наблюдатели и члены комиссий начали сообщать об очень серьезных фальсификациях, мы обратились в городскую ТИК, чтобы осуществить перерасчет. К сожалению, решили пересчитать только 21 участок, но и этого оказалось достаточно, чтобы оценить уровень фальсификаций. Для примера, сегодня пересчитали один большой участок 730274, где проголосовали 540 избирателей. Только вдумайтесь в эту цифру: из 540 бюллетеней 430 оказались недействительными. Они были без печатей. Произошли очень серьезные фальсификации», - сообщил председатель областной парторганизации Виталий Ткачук.

В партии требуют пересчета бюллетеней в горсовет, однако уже отмечают, что в таких условиях установить истинные результаты выборов очень трудно.

«Мы будем добиваться пересчета и на других участках, но уже видно: фальсификации очень серьезные. Поэтому высока вероятность, что мы будем требовать перевыборов в Черновицкий городской совет", - заявил Виталий Ткачук.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН