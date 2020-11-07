Зиновий Андриевич отметил, что, работая в Верховой Раде, сердцем и душой всегда был в родном крае.

Народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андриевич написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

Об этом Андреевич сообщил в Facebook и обнародовал свое заявление от 6 ноября 2020 г.

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«Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае. Год в парламенте выдался достаточно сложным и насыщенным, однако чрезвычайно важным. Год полученного опыта, изменений и вызовов. Год борьбы и принятых сверхважных решений», - написал он.

Согласно данным ЦИК, за Андриевича на выборах городского головы Надворной проголосовали 7 тыс. 097 избирателей (62,24%).

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Автор: Инна Андалицкая