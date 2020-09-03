Довыборы народного депутата состоятся одновременно с местными выборами - 25 октября.

На промежуточных выборах народного депутата в 208-м округе в Черниговской области, которые состоятся 25 октября, будет баллотироваться жена погибшего народного депутата Валерия Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе съезда политической партии «Наш край» в Киеве сообщил народный депутат Украины Борис Приходько.

По его словам, в 208-м округе будет баллотироваться достойный кандидат, который сможет продолжать дело Валерия Давыденко - его жена Людмила Давыденко.

«Мы верим в ее способности представлять интересы земляков», - сказал он.

Людмила Давыденко по специальности юрист, работает нотариусом. Воспитывает двух дочерей.

47-летнего Валерия Давыденко обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы в его офисе в Киеве 23 мая этого года. По факту смерти открыто уголовное производство. Основная версия правоохранителей - самоубийство.

ЦИК в 208-м округе назначила довыборы народного депутата на 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Синельник