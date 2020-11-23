В Верховную Раду следующего созыва имеют шансы пройти 6 партий, среди которых единственная непарламентская – партия «Наш край».

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя результаты местных выборов–2020.

По его словам, с непарламентскими партиями на местных выборах более интересная картина, чем с парламентскими.

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«Здесь (среди парламентских партий – ред.) группа лидеров понятна: «Слуга народа», «Батькивщина», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «За майбутнє» (представлена в Раде депгруппой). Более интересная картина с партиями непарламентскими, у которых нет фракции или группы в парламенте. Судя по результатам местных выборов, в следующей Раде будет представлен «Наш край». На местных выборах партия получила более 5% депутатов в местных радах по всей Украине и более 6% глав громад», – отмечает Карасев.

Эксперт обращает внимание на то, что у «Нашего края» есть структуры и люди на местах, есть реальная активность.

«Партия успешно провела выборы 2015 года, хотя тогда ее тоже не было в списках лидеров соцопросов. «Наш край» регулярно побеждал на выборах в ОТГ в 2016–2019 гг. И сейчас подтвердил свои позиции», – резюмирует политолог.

Вадим Карасев также считает, что в отличие от социологических опросов, местные выборы могут показать реальную картину симпатий избирателей. Ведь многие из тех, кто принимает участие даже в незаангажированных соцопросах, просто не доходят на избирательные участки.

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Автор: УНИАН