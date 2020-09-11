Нардеп прогнозирует усиление диалога между центральной и местной властью.

Партия "Слуга народа" будет считать любые результаты местных выборов победными, поскольку ни в одном городском совете в Украине пока нет ее представителей.

Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

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Корниенко пояснил, что верит в то, что все кандидаты от СН будут соревноваться и бороться, "а избиратель определит, сколько их будет". Нардеп прогнозирует, что диалога Верховной Рады с представителями местного самоуправления после выборов "точно станет больше". Он убежден, что "большинство решений и повестка дня" будет формироваться вокруг "слуг", которых, по мнению политика, будет немало.

"Потому что каждый областной совет, каждый городской совет, областные центры, советы в объединенных общинах, районных советах - там везде будут фракции партии "Слуга народа", и нам будет о чем поговорить с регионами, но уже не только по линии органов исполнительной власти, а еще и по линии самоуправления", - пояснил Корниенко.

"Слуги народа", по его словам, сейчас обсуждают сотрудничество с коллегами из других партий.

"Так же само у нас есть много интересных и местных проектов... Что касается национальных проектов, надо будет, видимо, системно определяться, будем ли мы идти в какое-то сотрудничество с "Европейской солидарностью", с ОПЗЖ, с партией "Голос", с партией "За будущее", с нашими коллегами по парламенту, с партией "Батькивщина", - отметил он.

Депутат добавил, что в партии ожидают, что кандидаты от "Слуги народа" в случае победы на местных выборах сразу начнут "оппонировать центральной власти".

"Я сказал нашим коллегам, которые от нас будут баллотироваться в мэры, что до 25 октября мы с вами коллеги, после 25 октября те, кто станут мэрами или депутатами, секретарями городских советов, вы начнете мне, как центральной власти, сразу оппонировать. Несмотря на то, что мы в одной политической силе", - отметил чиновник.

Местные выборы в Украине 2020: Что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов.

Выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.

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Автор: Юрий Годован