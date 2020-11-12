В Черновцах городская территориальная избирательная комиссия после двухнедельного пересчета бюллетеней на избирательных участках города объявила результаты выборов в Черновицкий городской совет.
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Как передает корреспондент УНИАН, протокол заседания ТИК зачитали сегодня на заседании комиссии.
Согласно объявленной информации, пятипроцентный барьер в Черновицкий горсовет по итогам подсчетов голосов преодолели семь политических партий: "Единственная альтернатива" – 20,4%, "Команда Михайлишина" – 11,8%, "Европейская солидарность" – 10,42%, «Пропозиция» – 9,89%, "Слуга народа" – 9,1%, "Народный контроль" – 7,67%, "Родной город" – 5,13%.
Местные выборы в Черновцах
- В Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК на COVID-19 и пересчет голосов избирателей на нескольких десятках участков города.
- 12 ноября после полуночи ТИК объявила официальные результаты выборов городского головы Черновцов, согласно которым во второй тур выйдут кандидат от «Единой альтернативы» Роман Кличук и представитель «Команды Михайлишина» Виталий Михайлишин. Второй тур выборов мэра состоятся 29 ноября.
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