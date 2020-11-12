Согласно официальным подсчетам, пятипроцентный барьер преодолевают семь политических партий.

В Черновцах городская территориальная избирательная комиссия после двухнедельного пересчета бюллетеней на избирательных участках города объявила результаты выборов в Черновицкий городской совет.

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Как передает корреспондент УНИАН, протокол заседания ТИК зачитали сегодня на заседании комиссии.

Согласно объявленной информации, пятипроцентный барьер в Черновицкий горсовет по итогам подсчетов голосов преодолели семь политических партий: "Единственная альтернатива" – 20,4%, "Команда Михайлишина" – 11,8%, "Европейская солидарность" – 10,42%, «Пропозиция» – 9,89%, "Слуга народа" – 9,1%, "Народный контроль" – 7,67%, "Родной город" – 5,13%.

Местные выборы в Черновцах

В Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК на COVID-19 и пересчет голосов избирателей на нескольких десятках участков города.

12 ноября после полуночи ТИК объявила официальные результаты выборов городского головы Черновцов, согласно которым во второй тур выйдут кандидат от «Единой альтернативы» Роман Кличук и представитель «Команды Михайлишина» Виталий Михайлишин. Второй тур выборов мэра состоятся 29 ноября.

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Автор: Николай Кобылюк