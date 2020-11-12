За кресло городского головы поборются предприниматель Роман Кличук и депутат горсовета Виталий Михайлишин.

В Черновцах городская территориальная избирательная комиссия после двухнедельного пересчета бюллетеней объявила официальные результаты первого тура выборов городского головы Черновцов.

Как передает корреспондент УНИАН, постановление комиссии сегодня после полуночи на заседании ТИК зачитал ее председатель Сергей Ключук.

Согласно документу, больше всего голосов в первом туре выборов, которые состоялись 25 октября, набрали кандидат на должность городского головы от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук (15317 голосов, 27,23%) и представитель партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (11988 голосов, 21,31%).

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Кроме того, глава ТИК объявил о назначении второго тура выборов Черновицкого городского головы на воскресенье, 29 ноября 2020 года.

Местные выборы в Украине: что происходит в Черновцах

В Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК коронавирусом и пересчет голосов избирателей на нескольких десятках участков города.

6 ноября был конечный срок объявления окончательных результатов местных выборов территориальными избирательными комиссиями.

10 ноября ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов не позднее 24 часов 11 ноября.

11 ноября Центральная избирательная комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской ТИК.

Второй тур выборов мэра Черновцов: что известно о кандидатах

Роман Кличук - частный предприниматель, владелец дистрибуционной компании "Рома", четырех ресторанов и сети продуктовых магазинов в Черновицкой области. Его выдвинула на должность городского головы Черновцов политическая партия "Единая альтернатива". Ранее Кличук был депутатом Черновицкого областного совета от "Батькивщины", членом исполнительного комитета горсовета. На парламентских выборах в 2019 году баллотировался под №100 в списке партии "Самопомощь".

Виталий Михайлишин – депутат Черновицкого городского совета от фракции "Рідне місто". В 2011 году стал депутатом горсовета от Партии регионов, позже его избрали секретарем совета. После досрочного прекращения полномочий городского головы Черновцов Николая Федорука в 2011 году исполнял обязанности мэра Черновцов. Сложил полномочия в водовороте событий Евромайдана после своего заявления о поддержке Партии регионов и президента Виктора Януковича.

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Автор: Николай Кобылюк