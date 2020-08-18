ЦИК должен объяснить, почему жителей Донбасса лишили права голоса на местных выборах – Рабинович

По мнению нардепа, губернаторы Донецкой и Луганской областей уже "наработали себе на срок".

Члены Центральной избирательной комиссии Украины должны объяснить обществу, кто заставил их лишить права голоса украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях. И если в этом виноваты местные главы областных администраций, то они должны понести за это соответствующее наказание.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире ток-шоу «Урядовий квартал» на телеканале «112 Украина».

«Если члены Центральной избирательной комиссии объяснят нам честно, кто и зачем на них давил, то мы – партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» – обязательно их будем защищать! Повторяю: если члены ЦИК требуют защиты, то они обязаны все и честно рассказать обществу. Если выяснится, что под давлением ЦИК совершил преступление и лишил права голоса жителей Донецкой и Луганской областей, то пусть открыто скажут об этом, и я со своей стороны гарантирую, что им ничего не будет! Других оснований менять ЦИК на сегодняшний день нет», – уверен политик.

Нардеп также заявил, что губернаторы Донецкой и Луганской областей за нарушение законов Украины уже наработали себе на срок.

«Я думаю, что полмиллиона людей, лишенных права голосовать, – это шаг к нехорошим решениям в стране, шаг к диктатуре, тоталитарности, к нарушению закона Украины! Я считаю так: все, что происходит сегодня в этих областях – это признак того, что губернаторы Донецкой и Луганской областей уже «наработали себе на срок». Пусть смотрят на динамику роста популярности нашей политической силы и заранее готовятся», – заметил народный депутат.

Он напомнил, что, например, министр юстиции Денис Малюська продает сертификаты в хорошие тюремные камеры и предложил главам местных администраций задуматься над этим вопросом.

«Малюська продает какие-то сертификаты в хорошие камеры – вот пусть губернаторы Донецкой и Луганской областей готовят себе хорошие камеры! Потому что то, что сегодня происходит в восточных регионах – это надругательство над простыми людьми, над их волеизъявлением, а также над активистами нашей партии. И они обязательно за это ответят! Запомните мои слова, передайте, что им сказала «местная Ванга»: губернаторы Донецкой и Луганской областей за нарушение законов Украины сядут… оба!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН