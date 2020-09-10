Партия УДАР самостоятельно идет на местные выборы, чтобы удвоить результаты, которых добилась команды Виталий Кличко. Об этом в интервью заявил член политсовета партии УДАР, народный депутат VII и VIII созывов, глава Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта в двух каденциях парламента Артур Палатный.

Он напомнил, что за мэрскую каденцию Кличко бюджет Киева увеличился в 3 раза и достиг 60 млрд грн, в столице появилось 136 новых парков и 400 зон отдыха, отремонтировано почти 1 тыс. км дорог и порядка 150 больниц.

«Мы идем в Киевсовет, чтобы увеличить эти цифры как минимум вдвое. Идем, чтобы и дальше отстаивать социальные программы, местное самоуправление. В последние годы Киев действительно преобразился… Виталий Кличко поставил очень сложную цель – Киев в топ-100 городов планеты. Может показаться фантастикой. Но я лично хорошо помню столицу до Кличко и вижу изменения, которые он привнес. Поэтому я считаю, что это вполне реально», — сказал Артур Палатный.

Он также высоко оценил действия команды мэра по борьбе с распространением COVID-19. Столичные школы и вузы своевременно начали учебный год. Больницы оснащены аппаратами ИВЛ, средствами защиты, всем необходимым оборудованием: «Ситуация в Киеве стабильная и во многих аспектах это – личная заслуга мэра».

Он отметил, что УДАР способен масштабировать успешный опыт Киева на другие города Украины: партия готова к местным выборам и имеет «большие планы на срочные или досрочные общенациональные выборы».

«Убежден, в Верховной Раде X созыва УДАР будет представлен своей фракцией, — сказал политик. — Мы – команда практиков, мы умеем работать на результат и знаем, как. Не заниматься болтовней, а браться за конкретную проблему и решать ее».

Артур Палатный также выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести местные выборы, как и планируется, 25 октября: «Но если встанет вопрос безопасности людей, безусловно, их придется отложить. Мы в УДАРе готовы к любому сценарию».

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Автор: УНИАН