"Слуга народа" назвала условие для досрочных местных выборов

Корниенко поддерживает слова Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации.

Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных местных выборов, возможно, нет смысла.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко поддерживает слова Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации.

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Корниенко поддерживает слова Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации.

"Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, руководителя Офиса президента, - ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - сказал он.

По его словам, есть несколько моделей, как можно завершить реформу децентрализации. Одна из моделей предусматривает принятие изменений в Конституцию.

"Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят", - сказал он.

Корниенко говорит, что введение института префектов является частью этих моделей.

"Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия - контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень", - сказал он.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук ранее заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.

До этого Зеленский предложил не расслабляться, комментируя возможность проведения местных выборов.

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно... Все ставят вопрос о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - заявил он.