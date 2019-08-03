Уполномоченные ЦИК получили документацию из скандального округа на Донетчине и отправляются в Киев

Избирательные документы транспортируют в Центризбирком.

Уполномоченные Центральной избирательной комиссии завершили получение избирательной документации округа №50 в Донецкой области и отправляются в Киев.

Как говорится в сообщении ЦИК в Facebook, в 10 пакетах избирательных документов УИК избирательных участков №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 имеется вся документация. Однако в пакетах документов УИК избирательных участков №№ 141065, 140787, 140756 нет контрольных талонов, а среди документов УИК избирательного участка № 140773 – списка избирателей.

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"Составлен соответствующий протокол о передаче данной документации, а также акты об отсутствии вышеуказанных материалов. Сейчас начинается процесс транспортировки избирательных документов к Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦИК отметили, что заместитель главы ЦИК Евгений Радченко и член ЦИК Леонтий Шипилов уже завершили получение пакетов с избирательными документами участковых избирательных комиссий округа №50 и вскоре отправятся в Киев.

Как сообщал УНИАН, в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области члены избирательной комиссии не выполнили решение суда о повторном подсчете голосов на трех участках. В связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу) Уголовного кодекса Украины.

2 августа Центризбирком установил бездействие ОИК ОВО № 50 по установлению итогов голосования и решил, что полномочия указанной ОИК будет осуществлять ЦИК. Члены Центризбиркома отбыли на избирательный округ в Покровск, чтобы забрать необходимые документы.