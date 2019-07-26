Антон Яценко может сыграть на местных выборах как крупный политический игрок - политолог

Лучший результат среди мажоритарщиков на парламентской кампании показал народный депутат Антон Яценко, выигравший выборы в округе №200 Черкасской области с уровнем поддержки в 68,08% голосов избирателей.

Такой результат является не только феноменом этой избирательной кампании, но и открывает возможности для нардепа стать крупным игроком на местных выборах.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя окончание ЦВК подсчета голосов на парламентских выборах.

«Сегодня на фоне рекордных для украинской политики результатов «Слуги народа» остался в тени другой феноменальный и выпадающий из всех трендов результат. Среди победителей на мажоритарных округах наивысший уровень поддержки получил Антон Яценко. Ему удалось это сделать на фоне того, что никому не известные «ноунеймы» из президентской партии легко завалили мастодонтов украинской политики вроде Литвина или Кивалова. Да и из тех, кто прошел по округам в 2014 году, весьма немногим удалось в 2019 попасть в Раду. Причем «пролетели» и нардепы, реально много сделавшие для своих округов», - пишет политолог.

По мнению эксперта, сегодня результат Антона Яценко на парламентских выборах пошел вопреки трендам.

«По сути, Яценко - живой контраргумент для тех, кто ищет простое универсальное объяснение итогам выборов-2019. На фоне того, как все ринулись массово голосовать за бренд, даже не глядя на то кто под ним идет, в своём округе Яценко одержал безоговорочную победу. При этом, стоит заметить, округ отнюдь не бедный, подачками поддержку 50 000 человек не купишь. Построить избирателя сегодня невозможно, даже там, где вчера еще это делалось легко», - отметил Золотарев.

И добавил, что такой результат открывает для нардепа широкие политические перспективы в будущем, в том числе, для участия в местных выборах.

«Как правило, такой уровень поддержки захватывает и сопредельные с округом территории. А раз заговорили о «четвертом туре», то у Антона Владимировича хорошие возможности сыграть на местных выборах как крупный политический игрок», - подчеркнул Андрей Золотарев.