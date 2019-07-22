Согласно её данным, пятерка лидеров остается неизменной: у партии «Слуга народа» 43,2% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13%, «Европейская солидарность» - 8,2%, ВО «Батькивщина» - 8,1%, «Голос» - 5,7%.

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала данные параллельного подсчета голосов.

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Согласно её данным, у партии «Слуга народа» 43,2% голосов избирателей (погрешность 1%), «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13% (погрешность 1%), «Европейская солидарность» - 8,2% (погрешность 0,5%), ВО «Батькивщина» - 8,1% (погрешность 0,4%), «Голос» - 5,7% (погрешность 0,6%), Радикальная партия Ляшко - 3,9% (погрешность 0,3%), «Сила и честь» -3,8% (погрешность 0,2%), «Оппозиционный блок» - 3% (погрешность 0,3%), «Украинская стратегия» - 2,4 (погрешность 0,3%), партия Шария - 2,3% (погрешность 0,2%), ВО «Свобода» - 2,2% (погрешность 0,2%), «Гражданская позиция» - 1% (погрешность 0,1%). Все остальные набрали вместе 3,2% голосов избирателей.

В ОПОРЕ отмечают, что это данные 1395 из 1398 избирательных участков (99,8%) и обращают внимание на то, что подсчет результатов голосования в ОИК еще продолжается, поэтому результаты на избирательных участках еще могут измениться в результате уточнений или пересчета.