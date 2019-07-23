В Киеве уже на 9 округах обработано 100% протоколов - везде побеждают кандидаты от "Слуги народа"

Еще в 4 округах обработано свыше 90% протоколов, и кандидаты от "Слуги народа" тоже лидируют.

В Киеве уже на 9 избирательных округах обработано 100% протоколов - везде побеждают кандидаты от политической партии "Слуга народа".

Согласно обнародованным на сайте ЦИК результатам обработки 100% протоколов, кандидаты партии в столичных одномандатных избирательных округах №212 (Максим Перебейнос), №213 (Артем Дубнов), №215 (Богдан Яременко), №216 (Леся Забуранна), №217 (Марьяна Безуглая), №218 (Дмитрий Гурин), №219 (Николай Тищенко), №221 (Анна Пуртова) и №222 (Роман Грищук) побеждают своих оппонентов.

Так, на 212 округе за Перебийниса проголосовали 34,43% избирателей или 31 тыс. 95 человек. Далее за ним идет кандидат от партии "Европейская Солидарность" Андрей Задерейко, за которого проголосовали 16,56% или 14 тыс. 958.

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На 213 округе за Дубнова отдали голоса 36,26% избирателей или 28 тыс. 606 человек. На втором месте кандидат от партии "Европейская Солидарность" Анна Старостенко, которую поддержали 18,17% или 14 тыс. 333.

На 215 округе за Яременко проголосовали 37,51% или 27 тыс. 223 избирателей. На втором месте оказался кандидат от партии "Свобода" Андрей Ильенко - 21,06% или 15 тыс. 290.

На 216 округе Забуранная получила 40,53% или 28 тыс. 294. За ней следует самовыдвиженец Виталий Павлик - 19,36% или 13 тыс. 517 голосов.

На 217 за Безуглую проголосовали 38,40% или 29 тыс. 560 избирателей. На втором месте кандидат от партии "Европейская Солидарность" Людмила Костенко - 21,11% или 16 тыс. 247 голосов.

На 218 за Гурина 41,50% избирателей отдали свои голоса (28 тыс. 796). За ним идет самовыдвиженец Виктория Муха - 21,35% или 14 тыс. 816 голосов.

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На 219 округе за Тищенко проголосовали 30,88% или 23 тыс. 702. На втором месте идет самовыдвиженец Александр Третьяков - 23,86% или 18 тыс. 320 голосов.

На 221 округе за Пуртову проголосовали 23,32% или 17 тыс. 946 избирателей. За ней следует кандидат от партии "Голос" Леонид Емец - 16,91% или 13 тыс. 13 голосов.

На 222 округе за Грищука проголосовали 40,32% или 28 тыс. 350 избирателей. На втором месте идет самовыдвиженец Дмитрий Андриевский - 15,46% или 10 тыс. 871.

На других киевских округах обработаны уже более 90% протоколов, и там тоже лидируют кандидаты от партии "Слуга народа". В частности, речь идет об округах №211, где лидирует Александр Юрченко, №214 (Сергей Швец), №220 (Анна Боднар) и №223 (Людмила Буймистер).