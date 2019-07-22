Дипломат рассказал, как Кремль ответит на результаты парламентских выборов в Украине

Игра России в Украине будет продолжаться, подчеркнул Богдан Яременко.

Осознав, что ставка на пророссийские силы на парламентских выборах в Украине вновь не сыграла, Москва попытается расколоть пропрезидентскую партию Слуга народа, а также активно использовать в своих целях Оппозиционную платформу – За жизнь, подчеркнул дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Таким образом, игра России в Украине будет продолжаться, хоть и угасает. Ведь хотя количество симпатиков Москвы среди украинцев становится все меньше и меньше, у Кремля остаются также серьезные экономические рычаги давления и медийные ресурсы, с помощью которых он может оказывать влияние на Украину. И пока что украинская власть ничего с этим не сделала", - пишет он в колонке на Главреде.

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Вместе с тем он считает, что стратегические возможности РФ будут только ухудшаться – Украина неизбежно будет все дальше отходить от России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак Порошенко и Медведчук будут "мочить" Зеленского и Ко в новом парламенте"Будет ли Путин делать ставку на решение проблем силой, войной? В Москве уже видят и бесперспективность такого пути, и вполне осознали его высокую цену. А вот политически Москва будет действовать, вне всякого сомнения, внося беспорядок в украинскую политику и сея раздор. Но, несмотря на это, Кремлю уже не удается достигать здесь желаемых для него результатов. Можно даже не сомневаться, что Москва будет вести сложные дипломатические и информационные игры в Украине. Однако ее возможности ограничены", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем дипломат обратил внимание на то, что число депутатов ОПЗЖ, которые проходят в Верховную Раду, весьма невелико: по сравнению с парламентскими выборами в Украине 2012 года, оно почти в три раза меньше, чем взяла тогда полностью пророссийская Партия регионов и это свидетельствует об угасании пророссийских настроений в Украине.

"Однако, к сожалению, ОПЗЖ, которая пройдет в Раду, пользуясь поддержкой России, имеет слишком большое влияние на экономику Украины и ее информационную сферу. На мой взгляд, задачей украинской власти будет следить за тем, чтобы это влияние сокращалось", - добавил Яременко.