Ляшенко побеждает в 148 округе на 3 тысячи голосов: данные параллельного подсчета

Второй после кандидата от «Слуги народа» — самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров.

Избирательный штаб Анастасии Ляшенко проводил параллельный подсчет голосов и сообщил предварительные результаты, которые совпадают с записанными в протоколах УИК в 148 округе.

Данные по 131 из 216 участков показывают, что Анастасия Ляшенко получила 17 648 голосов (32%) и побеждает на 148 округе, обойдя ближайшего конкурента на 3 тысячи голосов. Второй после кандидата от «Слуги народа» — самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров, который набрал 14 696 голосов (26,7%). Третий по количеству голосов — Константин Ищейкин, которого поддержали 7775 избирателей (14,1%). Его догоняет Баганец, который получил 7163 голосов (13%).

Остальные кандидаты не прошли даже 5-процентный барьер. Так, Гермаш набрал 2,25%, Линчевский и Ляшко — по 3,6%, Жадан — 2,19%, Костина — 1,42%, Мирошниченко — 1,21%. Менее 1% набрали другие кандидаты в 148 округе.

Эти данные отличаются от информации с сайта ЦИК, потому что областная избирательная комиссия передает в систему данные с участков, где побеждает Фахраддин Мухтаров.

В штабе Анастасии Ляшенко предупреждают о возможных манипуляциях со стороны Мухтарова и предостерегают членов ОИК от фальсификаций. Также в штабе сообщили, что в случае несовпадения данных по многим участкам будут требовать пересчета бюллетеней.