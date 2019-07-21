В ЦИК поступили данные 19 округов: по состоянию на 20:00 явка на выборах составляет 50,09%

Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По данным из 19 избирательных округов, по состоянию на 20.00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 50,09%.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 20.00 данные прислали 19 территориальных избирательных округов из 199-ти. В целом по Украине активность избирателей составляет 50,09%.

Так, в Днепропетровской области (24-40) явка составляет 50,44%, в Донецкой области (45-52 и 57-60) - 47,60%, в Ивано-Франковской области (83-89) - 47,86% , в Кировоградской области (99-103) - 49,12%, в Луганской области (105-107 и 112-114) - 48,22%, в Полтавской области (144-151) - 53,21%, в Ривненской области (152-156) - 49,71%, в Сумской области (157-162) - 50,26%, в Тернопольской области (163-167) - 49,66%, в Херсонской области (182-186) - 46, 19%, в Хмельницкой области (187-193) - 57,53%, в Киеве (211-223 округа) - 51,06%.