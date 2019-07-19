Друзья, я никуда не снимался, я участвую в выборах - Леонов опроверг все слухи

Сегодня, в сети Facebook появилась реклама фейковой страницы от имени Зе!Кандидата по 135 мажоритарному округу Алексея Леонова. Кандидат опровергнул опубликованную на ней информацию, что он якобы снимает свою кандидатуру с выборов.

Видеообращение опубликовано на его официальной странице в Facebook.

“Друзья, я никуда не снимался, я участвую в выборах. Мои оппоненты настолько боятся проигрыша, что зарегистрировали фейковую мою страничку и на ней выкладывают информацию, что я снялся в выборах и буду идти на городские выборы. Это неправда!”, - заявил кандидат.

Леонов заранее поблагодарил всех небезразличных одесситов за жалобы на такие страницы. И призвал быть осторожными.

“Мы просим вас быть осторожными и проверять всю информацию. Не вестись на фейки и открытую ложь. Старой власти недолго осталось, потому что мы - сделаем их еще раз!”, - резюмировал Леонов.