Друзья, я никуда не снимался, я участвую в выборах - Леонов опроверг все слухи
16:34, 19 июля 2019Выборы 2019
12 0
Сегодня, в сети Facebook появилась реклама фейковой страницы от имени Зе!Кандидата по 135 мажоритарному округу Алексея Леонова. Кандидат опровергнул опубликованную на ней информацию, что он якобы снимает свою кандидатуру с выборов.
facebook.com/sluganarodu.alexeyleonov.135
Видеообращение опубликовано на его официальной странице в Facebook.
“Друзья, я никуда не снимался, я участвую в выборах. Мои оппоненты настолько боятся проигрыша, что зарегистрировали фейковую мою страничку и на ней выкладывают информацию, что я снялся в выборах и буду идти на городские выборы. Это неправда!”, - заявил кандидат.
Леонов заранее поблагодарил всех небезразличных одесситов за жалобы на такие страницы. И призвал быть осторожными.
“Мы просим вас быть осторожными и проверять всю информацию. Не вестись на фейки и открытую ложь. Старой власти недолго осталось, потому что мы - сделаем их еще раз!”, - резюмировал Леонов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter