Абсолютное большинство партий получали взносы с нарушениями - НАПК

Мангул предложил установить порог налогового долга, выше установленного предела которого взнос в партийную кассу будет считаться правонарушением.

Абсолютное большинство украинских партий имели факт получения взносов в свои избирательные фонды в нарушение установленной процедуры - от лиц с непогашенным налоговым долгом. Читайте такжеВ МВД считают проблемными 85 избирательных округов

Об этом в интервью Радио НВ рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул.

«Основное нарушение в отчетах... Это вопрос предоставления или получения взноса политической партии лицом, имеющим непогашенный налоговый долг. В абсолютном большинстве партий это было зафиксировано», - заявил он.

Мангул предложил установить порог налогового долга, выше установленного предела которого взнос в партийную кассу будет считаться правонарушением.

Как сообщал УНИАН, 18 июля глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул не пришел на заседание Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики с участием президента Владимира Зеленского.

«Мы потеряли главу НАПК. Наверное, он, учитывая вашу жесткую риторику, решил не рисковать и написал письмо, что сегодня не придет», - сказал замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапко на заседании.