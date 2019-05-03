"Работают случайные люди": у Зеленского хотят сменить руководство НАПК

Представитель команды Зеленского и бывший член НАПК Рябошапка заявил, что в агентстве работают «фактически случайные люди», которые являются «политически зависимыми».

Советник новоизбранного президента Украины, главный эксперт по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил о необходимости смены руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции для эффективной проверки электронных деклараций.

Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе по итогам встречи с представителями ЕС.

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Рябошапка отметил, что в НАПК, «которое отвечает за электронные декларации чиновников, за конфликты интересов и политическую коррупцию, там работают фактически случайные люди, и эти люди политически зависимы. То есть этот орган работать нормально уже не сможет. И единственным вариантом в этой ситуации является смена руководства этого органа».

«Мы понимаем, что без смены руководителей органа (НАПК - УНИАН) система проверки электронных деклараций нормально не заработает. Смена руководства органа связана с эффективной проверкой электронных деклараций», - добавил он.