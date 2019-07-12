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Суд отменил отказ ЦИК регистрировать экс-заместителя генпрокурора Кузьмина

08:24, 12 июля 2019
Выборы 2019
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Решение ЦИК зарегистрировать Кузьмина вызвало резкое негодование в обществе / фото: УНИАН

Шестой апелляционный суд Киева отменил постановление ЦИК об отказе регистрации на выборах Верховной Рады бывшему заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров.

Кузьмин баллотировался в Раду по списку партии Оппозиционная платформа - За жизнь под № 35 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Решение ЦИК зарегистрировать Кузьмина вызвало резкое негодование в обществе. Согласно закону, кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины в течение последних пяти лет.

Как сообщал УНИАН, ЦИК отменил регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты.

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Теги: #суд#Рада#ЦИК#Кузьмин#парламентские выборы 2019