Стало известно, когда обнародуют окончательные данные Национального экзит-пола на парламентских выборах

Национальный экзит-пол будет проведен на 300 избирательных участках, в 14.00 будет представлен текущий отчет о ходе опроса, а в 19.45 - результаты опроса по состоянию на 18.00.

Окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на пресс-конференции «Национальный экзит-пол: президентские выборы 2019».

По ее словам, 21 июля в 14.00 будут представлены текущий отчет о ходе опроса, в 19.45 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18.00, а в 22.00 - по состоянию на 20.00, время закрытия избирательных участков.

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Как сказала Бекешкина, опрос на выходе с избирателей участков в день голосования проведут Киевский международный институт социологии, Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

По словам генерального директора КМИС Владимира Паниотто, в отличие от президентских выборов, когда экзит-пол проводили на 400 участках, на парламентских его будут проводить на 300 участках, и на каждом участке будет опрошено около 45 человек.

«Еще мы будем использовать методику тайного голосования для того, чтобы повысить искренность ответов респондентов. Им будет предложено обозначить, за кого они проголосовали. Респондент составит анкету и опустит её в специальную коробку, то есть, даже интервьюер не будет видеть, за кого проголосовал респондент», - сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

По его словам, такой метод позволит повысить искренность респондентов, а также увеличить количество тех, кто не отказывается отвечать на вопросы.

Комментируя стоимость проведения экзит-пола, участники пресс-конференции напомнили, что на президентских выборах на 400 участков потратили 200 тысяч долларов, а на парламентских выборах планируются расходы на сумму 150 тысяч долларов.

Как сказала Бекешкина, Национальный экзит-пол не зависит от каких-либо политических сил, поскольку финансируется различными международными донорами: это Программа содействия общественной активности «Приобщайся!», которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется организацией Pact в Украине; Представительство Европейского Союза в Украине; Посольство Канады в Украине; международный фонд «Возрождение».

Организаторы сообщили, что полевой этап исследования будут осуществлять КМИС и Центр Разумкова.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части, заграничные участки, и за исключением оккупированных территорий). Выборка будет репрезентативной для Украины в целом и для её четырех регионов (запад, центр, восток, юг).

Выборка является двухэтапной. На первом этапе в каждой области избирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области. Сами участки выбирают случайным образом. На втором этапе проводится опрос избирателей на выходе с избирательных участков с определенным шагом отбора. Результаты несколько раз в день передают в центральный офис социологических компаний.

Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов: Западный регион - Закарпатская, Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области; Центральный регион - Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев; Южный регион - Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области; Восточный регион - Харьковская область, Донецкая и Луганская области (подконтрольные украинской власти).

Объем выборки - около 13 тысяч респондентов (в зависимости от явки избирателей).

На каждом участке будут работать 2-3 человека, всего будет задействовано около 800 интервьюеров, которые пройдут специальное обучение. Интервьюеры будут иметь специальные бейджи с символикой Национального экзит-пола.