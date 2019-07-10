Эксперты спрогнозировали, кто будет в лидерах парламентской гонки

21 июля 2019 года состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Все партии и депутаты уже зарегистрированы, хотя до 8 июля еще могут отозвать свою регистрацию и отказаться от участия в выборах. Вряд ли кто-то из крупных политических сил воспользуется этим правом — наоборот, вероятнее всего, что напряженная борьба между ведущими политическими партиями будет продолжаться до самого дня Х. Чем она закончится — оценили аналитики Parimatch.

Кто попадет в парламент

Лидером на данный момент вполне ожидаемо является «Слуга Народа». С большой вероятностью пропрезидентская политическая партия легко преодолеет пятипроцентный барьер и займет значимую долю в парламенте страны. Вопрос лишь в том, какую. Аналитики Parimatchдают 50% на то, что «Слуга Народа» наберет больше 41,5% голосов, а на момент второго заседания ВР депутаты партии будут составлять большинство в парламенте.

Кроме того, пятипроцентный барьер, скорее всего, пройдет «Европейская солидарность» П. Порошенко. Финальные результаты партии ожидаются на уровне чуть выше 7,5%, и пока трудно сказать, будет ли в составе ВР больше 37 депутатов от «Европейской солидарности» и сможет ли партия сформировать достойный противовес «Слуге Народа».

Позиция «Оппозиционной платформы», которая, согласно КМИС, социологической группе «Рейтинг» и центра «Социс» находится в лидерах грядущего голосования, по версии аналитиков Parimatch не выглядит очень прочной. 50% они дают на то, что «ОП» не наберет более 13,5% голосов. Более того — с 60% вероятностью партия даже не преодолеет пятипроцентный барьер, так же как и некоторые другие активные участники предвыборных гонок — например, «Украинская стратегия» Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко, политическая партия «Самопомощь» Садового и др. Партия Святослава Вакарчука «Голос», по оценкам аналитиков, проходит пятипроцентный барьер и скорее всего наберет больше 7,5% голосов.

Шансы мажоритарных кандидатов

Смешанная избирательная система дает шанс пробиться в парламент не только анонимным партийным спискам, но и отдельным кандидатам от округов — по мажоритарке. Среди таких кандидатов есть несколько известных личностей. Так, по 118 округу (Львов) баллотируется футболист Артем Федецкий, однако шансов попасть в парламент у него немного. Такая же ситуация и в актера и комика Сергея Сивохо, который баллотируется по 49 округу (Донецкая область).

Отдельный вопрос — о кандидатах по столице. По 222 мажоритарному округу идут сразу несколько кандидатов от разных партий: Роман Грищук со «Слуги Народа», самовыдвиженцы Дмитрий Андриевский и Владимир Василевич, а также Владимир Назаренко от «Свободы». Максимальный шанс попасть в Раду — у Грищука, однако Андриевский уступает ему совсем немного и также может оказаться в парламенте.

Явка избирателей

Явка на выборы в Украине год от года снижается. Однако 2019 год имеет все шансы поправить эту статистику, как уже произошло с выборами президента страны. Напомним, тогда явка составила 62,09% избирателей на территории Украины (в 2014 — 60,29%). По оценкам аналитиков Parimatch, на парламентских выборах 2019 года проголосует более 56,5% избирателей (в 2014 — 52,42%). Возможна даже явка более 60%, что в последний раз случалось более 10 лет назад — в далеком 2006 году.