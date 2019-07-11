Парламентские выборы 2019: в ЦИК назвали стоимость одного бюллетеня

Она зависит от формата документа для голосования.

Центральная избирательная комиссия назвала стоимость одного экземпляра бюллетеня – она составляет несколько гривен и зависит от формата.

Об этом рассказали на брифинге ЦИК 11 июля, пишет ТСН.uа.

Так, изготовление избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе за один экземпляр обходится в 4,2 грн. В одномандатных в зависимости от формата стоимость варьируется от минимальной в 2,28 грн до максимальной в 4,68 грн.

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Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст двух бюллетеней на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарным округах и в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В частности, в одном бюллетене будет список из 21 политической партии. Их перечень и порядок – по этой ссылке. Размер бюллетеня – 20 на 60 сантиметров. Он будет голубовато-серого цвета.

Бюллетеней, где нужно будет выбрать кандидата в депутата, будет 199 разновидностей – по количеству одномандатных избирательных округов. Их размеры будут зависеть от количества кандидатов в округе: до 6 кандидатов – 20 на 20 см, до 11 кандидатов – 20 на 30 см, к 18 кандидатов -20 на 40 см, до 33 кандидатов – 20 на 60 см, до 50 кандидатов – 20 на 80 см. Такие бюллетени будут песочного цвета.