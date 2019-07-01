Дубиль: на Черниговщине «Батькивщина» одержала победу на очередных выборах в ОТГ

Так, на выборах в 6 новосозданных ОТГ «Батькивщина» набрала 24,16%.

На Черниговщине на выборах опять победила «Батькивщина», потому что люди видят реальный неодноричний результат работы команды Юлии Тимошенко.

Об этом 1 июля во время визита в Черниговскую область заявил заместитель председателя ВО «Батькивщина», народный депутат Валерий Дубиль.

Так, на выборах в 6 вновь созданных ОТГ - Борзнянской городской, сельских Киенской, Новобелоуской, Вихвостовской, Озерянской и Хмельницкой - безоговорочную победу, согласно параллельного подсчета голосов, получила «Батькивщина», набрав 24,16%.

«Местные выборы можно назвать самым значимым: именно на них мы выбираем тех, кто ежедневно рядом, кто может быстрее решить вопрос здесь, на местах, где мы живем. Поэтому эти результаты показывают реальные рейтинги партий, реальные результаты работы »- отметил Валерий Дубиль.

По словам народного депутата, первое место на этих выборах означает, что люди устали от пустых, невыполненных обещаний и доверяют именно представителям «Батькивщины» менять страну, начиная от маленьких сел и городков.

«Благодаря многолетней, последовательной работе черниговской команды мы сегодня имеем такой результат. Горжусь вами! Верю, что парламентские выборы пройдут еще результативнее!», - резюмировал народный депутат, председатель Черниговской областной парторганизации.