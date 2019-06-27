Кандидат в нардепы Александр Ткаченко ответил, планирует ли занять кресло Кличко в Киеве

Ткаченко заявляет, что сейчас сосредоточен на парламентской избирательной кампании.

Девятый номер списка «Слуги народа», генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко заявляет, что сейчас не имеет в планах баллотироваться в мэры Киева, а сосредоточен на парламентской кампании столичных мажоритарщиков от «Слуги народа».

Об этом он заявил в интервью theБабель.

«Не собираюсь», - заявил Ткаченко, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться в мэры.

«…Я привык переживать неприятности и приятности по мере их поступления. Мы сейчас сосредоточены на этой избирательной кампании», - отметил он.

Также кандидата в народные депутаты спросили, видит ли он себя главой КГГА.

«Из-за политических договоренностей Порошенко и Кличко, которые были и остаются в городе одной командой, сейчас глава КГГА и мэр - один человек. Но де-юре существует это раздвоение. Хотя логично, чтобы был один законно избранный мэр со своим исполкомом. И в городе может быть префект с функциями надзора за соблюдением законности», - ответил он.

По словам Ткаченко, для него крайне важным является принятие парламентом закона о столице.

«В Киеве существует один центр принятия решений - Киевсовет. Есть мэрия и КГГА, и они, по по-прежнему, совмещены. В городе нет самоуправления. Это создает большие возможности для коррупции, чем уже пять лет пользуется киевская власть и мэр, который обо всем этом знает. До киевлян эти проблемы доходят в виде плохих дорог, ветхой инфраструктуры, беспорядочной застройки. Показушные запуски стеклянных мостов, не введенных в эксплуатацию, улучшают настроение строителям, но вряд ли горожанам, которые заплатили за это действо по двойному тарифу. Город сохраняет европейский вид только местами, и во многом благодаря личной инициативе активистов. У Киева украли 5 лет нормального развития», - заявил Ткаченко.