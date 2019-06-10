Известная украинская гимнастка собралась в Раду вместе с мужем
16:35, 10 июня 2019Выборы 2019
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Ризатдинова собралась в Раду / championat.com
Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова собралась баллотироваться в Раду по 93-му округу, по которому также будет баллотироваться ее муж, депутат Александр Онищенко.
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Об этом сообщает ТаблоID, ссылаясь на слова людей из близкого окружения спортсменки.
Сама Анна пока ничего по этому поводу не говорила, но в своем Instagram написала о глобальной проблеме спорта в Украине.
Как известно, осенью 2017-го Ризатдинова родила сына Романа от Александра Онищенко. Но открыто об отношениях с депутатом Аня начала говорить только весной 2018-го.
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