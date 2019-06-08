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Крымские татары на выборах будут представлены в 4-5 партиях — глава Меджлиса

14:21, 08 июня 2019
Выборы 2019
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Крымские татары на выборах будут представлены в 4-5 партиях / фото УНИАН

Об этом в комментарии Громадському сказал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

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«Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу лишь, что наших представителей нет в списках «Оппозиционной платформы», а в «Батькивщине» — нет крымских татар, но есть представители Крыма — это нас устраивает»,- сказал Чубаров.

Сам Чубаров идет в парламент по списку партии «Сила и честь» Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной рады Чубаров входит во фракцию БПП.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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Теги: #кримские татары#Рефат Чубаров#парламентские выборы в Украине