Крымские татары на выборах будут представлены в 4-5 партиях — глава Меджлиса
14:21, 08 июня 2019Выборы 2019
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Сам Чубаров идет в парламент по списку партии «Сила и честь» Игоря Смешко.
Крымские татары на выборах будут представлены в 4-5 партиях / фото УНИАН
Представители крымских татар войдут в партийные списки 4-5 партий, которые примут участие в парламентских выборах.
Об этом в комментарии Громадському сказал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.
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«Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу лишь, что наших представителей нет в списках «Оппозиционной платформы», а в «Батькивщине» — нет крымских татар, но есть представители Крыма — это нас устраивает»,- сказал Чубаров.
Сам Чубаров идет в парламент по списку партии «Сила и честь» Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной рады Чубаров входит во фракцию БПП.
Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
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