Рейтинг партии Гройсмана вырос втрое после объявления им намерения идти на выборы – опрос

Уровень поддержки «Украинской стратегии» социологи изучали впервые.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, в Парламент попали бы шесть партий. Еще одна – на грани проходного барьера. Но самые высокие темпы роста электоральной поддержки демонстрирует «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана.

Об этом свидетельствуют опубликованные 28 мая данные опроса Института социологических исследований «Основа». Опрос был проведен 22-27 мая, выборка составила 2500 респондентов.

Согласно результатам исследования, большинство политических партий или стабилизировали свои рейтинги, или демонстрируют снижение показателей. Зато, показатель «Украинской стратегии», менее чем через неделю после объявления Владимиром Гройсманом намерений принять участие во внеочередных парламентских выборах во главе этой политической силы, достиг 2,9%.

Уровень поддержки «Украинской стратегии» социологи изучали впервые.

21 мая были опубликованы результаты исследования Группы «Рейтинг», согласно которым за «партию Гройсмана» декларировали намерение голосовать 0,9% респондентов. Таким образом, после заявления Гройсмана о намерении участвовать в выборах, рейтинг возглавляемой им партии вырос втрое.

При такой электоральной динамике, шансы «Украинской стратегии» получить высокий результат на выборах и сформировать фракцию в Верховной Раде являются достаточно высокими.

Гройсман заявил, что отверг предложения других политических проектов об объединении. В том числе – предложение бывшего Президента Порошенко. «Я считаю, что мы просто разные», - заявил Гройсман.

20 мая Гройсман сообщил об отставке с должности Премьер-министра Украины и задекларировал намерение сформировать в Верховной Раде нового созыва команду профессионалов.

По закону, после того, как прошение об отставке Премьер-министра удовлетворит Парламент, Кабмин продолжит исполнение обязанностей до формирования нового состава Правительства. Новое Правительство должно сформировать коалиция политических сил в Верховной Раде нового созыва.

По данным опроса центра «Социальный мониторинг», наиболее предпочтительными кандидатурами на пост главы Правительства для украинцев является Гройсман, Бойко, Смешко, Тимошенко. По данным Киевского международного института социологии (март 2019 г.), Владимир Гройсман – лидер премьерских симпатий украинцев. Его хотели бы видеть главой Правительства 13,1% опрошенных граждан.