Неизвестные сообщили о присутствии "террориста" в студии "Суспильного" на дебатах Порошенко

Кандидат отказался покидать студию.

Теледебаты на «Общественном» начались с сообщения ведущей, что якобы в студии есть человек, который может совершить теракт.

Как передает корреспондент УНИАН, она об этом заявила сразу после прибытия кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко в студию.

Ведущая сообщила, что, что это был звонок на «102», то есть в полицию, и речь о покушении на президента Украины.

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«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире. И я объявляю это для того, чтобы те, кто боится, сейчас покинули зал», - сказала она.

Порошенко заявил в ответ: «Я принимаю решение остаться».

Ведущая сказала: «Я также остаюсь, Петр Алексеевич, потому как что мне делает - я ведущая шоу».

Также ведущая позже добавила: «Меня просят - редакторская группа, просит меня сообщить, что теракт о котором я говорила, был связан со звонком на линию «102», и это могло быть покушение на президента».