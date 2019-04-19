Зеленский спросил Порошенко, как он стал олигархом

В частности, кандидат в президенты спросил своего оппонента на предвыборных дебатах о кондитерской корпорации "Рошен".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский спросил своего оппонента, действующего президента Украины Петра Порошенко, как он стал олигархом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

Читайте такжеПорошенко заявил, что ни один из его друзей не имеет отношения к коррупции

"По поводу вашего бизнеса, Петр Алексеевич. Вы приватизировали, насколько я знаю, фабрику им. Карла Маркса и сделали из нее "Рошен". И это было, я не помню, какой год, 97-98-й. Но с 98-го года вы были депутатом... или каким-то там чиновником - извините, не знаю всех ваших регалий. Скажите, пожалуйста, как за эти времена вы стали олигархом?" - спросил Зеленский.