Зеленский намекнул, что часть зрителей Порошенко "привезли на автобусах"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намекнул, что часть зрителей на НСК "Олимпийский" со стороны действующего президента Петра Порошенко "привезли на автобусах".
Как передает корреспондент УНИАН, перед началом дебатов он, обращаясь к зрителям, сказал: "Давайте, если вы не против, поаплодируем людям, которых привезли на автобусах".
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Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.
Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.
Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.