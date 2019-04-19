Зеленский намекнул, что часть зрителей Порошенко "привезли на автобусах"

На стадионе начались дебаты между претендентами на пост главы государства.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намекнул, что часть зрителей на НСК "Олимпийский" со стороны действующего президента Петра Порошенко "привезли на автобусах".

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом дебатов он, обращаясь к зрителям, сказал: "Давайте, если вы не против, поаплодируем людям, которых привезли на автобусах".

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Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.