Порошенко повел своих сторонников на стадион - первых зрителей уже пропускают на "Олимпийский" (фото)

Сейчас ситуация вблизи стадиона спокойная.

До НСК "Олимпийский" прибыли первые зрители дебатов, которые поддерживают Петра Порошенко. Сейчас на территорию стадиона начали запускать первых зрителей.

Многотысячное шествие растянулось на несколько километров. На Майдане Незалежности к собравшимся пришел Порошенко с женой и доверенными лицами на выборах, сообщает ТСН.

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У людей в руках были государственные флаги, они выкрикивали различные лозунги в поддержку своего кандидата.

Как сообщает корреспондент УНИАН, организаторы шествия "Защити Украину", которые шли с Майдана, на улице Эспланадной попросили активистов сложить свои флаги общественных объединений, ведь на территорию стадиона правоохранители пускают людей только с государственными флагами. Участники шествия несли флаги организаций «Молодежный национальный конгресс», УНА-УНСО, «Свободные люди», «Самооборона Майдана».

Шествие охраняют усиленные наряды полиции, Национальной гвардии Украины. Пока никаких конфликтных ситуаций не зафиксировано. Однако есть проблемы с дорожным движением из-за большого количества людей на проезжей части.

Как сообщалось, в Киеве на Майдане Незалежности около тысячи человек приняли участие в акции в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.