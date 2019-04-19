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Порошенко повел своих сторонников на стадион - первых зрителей уже пропускают на "Олимпийский" (фото)

16:20, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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До НСК "Олимпийский" прибыли первые зрители дебатов, которые поддерживают Петра Порошенко. Сейчас на территорию стадиона начали запускать первых зрителей.

Многотысячное шествие растянулось на несколько километров. На Майдане Незалежности к собравшимся пришел Порошенко с женой и доверенными лицами на выборах, сообщает ТСН.

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У людей в руках были государственные флаги, они выкрикивали различные лозунги в поддержку своего кандидата.

Как сообщает корреспондент УНИАН, организаторы шествия "Защити Украину", которые шли с Майдана, на улице Эспланадной попросили активистов сложить свои флаги общественных объединений, ведь на территорию стадиона правоохранители пускают людей только с государственными флагами. Участники шествия несли флаги организаций «Молодежный национальный конгресс», УНА-УНСО, «Свободные люди», «Самооборона Майдана».

Шествие охраняют усиленные наряды полиции, Национальной гвардии Украины. Пока никаких конфликтных ситуаций не зафиксировано. Однако есть проблемы с дорожным движением из-за большого количества людей на проезжей части.

Как сообщалось, в Киеве на Майдане Незалежности около тысячи человек приняли участие в акции в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

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Теги: #Олимпийскийпогода в Киеве