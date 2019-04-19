Сторонники Порошенко идут с Майдана к "Олимпийскому" (фото, видео)

Глава государства Петр Порошенко выступил на Майдане Незалежности.

В Киеве на Майдане Незалежности около тысячи человек приняли участие в акции в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности со сцены выступил сам президент Порошенко.

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В то же время в Киеве проходит шествие участников общественной инициативы «Защити Украину», которые пришли на Майдан Незалежности с Михайловской площади и продолжили движение по проезжей части улицы Крещатик в сторону Троицкой площади возле НСК «Олимпийский».

Президент Порошенко со сцены приветствовал участников шествия «Защити Украину», назвав активистов участниками революции достоинства. Граждане, которые приняли участие в акции в поддержку Порошенко на Майдане Незалежности, также должны отправиться к стадиону «Олимпийский».