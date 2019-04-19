Команда, Донбасс и "ПриватБанк": ключевые тезисы выступления Владимира Зеленского

Зеленский представил членов своей команды.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды.

Зеленский представил экспертов в эфире передачи «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Это профессиональные люди, специалисты, молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента. Мы не раздаем портфелей, мы даем должности, кто из них будет лучшим - тот займет ту или иную должность», - заявил он.

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Зеленский назвал членов своей команды «волонтерами в политике». «Мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а наша независимая Украина», - добавил он.

Кто входит в команду Зеленского

"По поводу наших экспертов:

Руслан Стефанчук - наш идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и законопроектную работу, большой ученый;

Иван Баканов - председатель партии «Слуга народа», отвечает за взаимосвязи с Верховной Радой Украины;

Дмитрий Разумков - «немного красивее меня» - вопросы внутренней политики;

Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковая политика. Александр был министром - это единственный минус;

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика;

Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике и digital-решениям для государства;

Денис Монастырский - его направлением работы являются правоохранительные органы;

Сергей Ионушас - органы правосудия;

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне;

Ирина Венедиктова - отвечает за реформы в судебной системе;

Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение;

Виктория Страховая - отвечает за банковскую деятельность;

Михаил Федоров - руководитель digital-направления «Зе!Команды»;

Александр Мережко - эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;

Олег Бондаренко - возглавляет направление экономической политики;

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Марина Бардина - отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин;

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека;

Андрей Герус - отвечает за направление энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование;

Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке;

Евгений Комаровский - эксперт в области медицины", - заявил он.

Ключевые тезисы

Зеленский заявил, что на посту президента хочет «сломать систему». «Система - все это похоже на колоду карт крапленых, где короли и шестерки меняются местами все эти годы, а ставка очень большая, ставка страшная - человеческая жизнь», - сказал Зеленский.

По словам кандидата в президенты, одной из первых его инициатив будет закон об импичменте. Он сообщил, что стал популярным и обеспеченным человеком «благодаря этой стране, благодаря Украине». «Поэтому для меня это цель, не вижу преград, приведу умных людей, не справлюсь – уйду. Поэтому иду на пять лет и предлагаю один из первых законов – закон об импичменте», - заявил он.

Кроме того, он заявил, что в случае избрания не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса.

Он также заверил, что в случае избрания на пост президента обеспечит стабильную работу государственного «ПриватБанка» и не собирается его никому передавать.

«С точки зрения «ПриватБанка» нужно глубже разбираться в этом вопросе… Это решение глобальное и проблемное для следующего президента», - заявил Зеленский.

«По поводу «ПриватБанка», какими бы не были действия – я буду на защите Украины», - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что выходит из своего бизнеса – студии «Квартал 95». «Я выхожу из бизнеса - я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский накануне второго тура записал новое обращение к украинцам.