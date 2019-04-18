Зеленский накануне второго тура записал новое обращение к украинцам (видео)
16:58, 18 апреля 2019Выборы 2019
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На видео Зеленский идет в зеленеющем парке и призывает украинцев прийти на выборы.
Зеленский накануне выборов записал обращение к украинцам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский накануне второго тура записал новое обращение к украинцам.
Ролик опубликован в соцсетях кандидата.
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На видео Зеленский идет в зеленеющем парке и призывает украинцев прийти на выборы.
"За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы. Не дай им украсть твое будущее", - говорит Зеленский в коротком ролике.
Как сообщал УНИАН, согласно данным нового опроса, во втором туре выборов Зеленский побеждает с огромным отрывом.
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