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Зеленский накануне второго тура записал новое обращение к украинцам (видео)

16:58, 18 апреля 2019
Выборы 2019
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Ролик опубликован в соцсетях кандидата.

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На видео Зеленский идет в зеленеющем парке и призывает украинцев прийти на выборы. 

"За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы. Не дай им украсть твое будущее", - говорит Зеленский в коротком ролике.

Как сообщал УНИАН, согласно данным нового опроса, во втором туре выборов Зеленский побеждает с огромным отрывом.

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский