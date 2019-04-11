На Волыни полиция изъяла 720 тысяч гривень, которые выдавали участникам "сетки" Порошенко (фото, видео)

«Волонтеры», которые пришли за деньгами, честно признались, что пришли получить плату за свою якобы «бесплатную» помощь.

В поселке Олыка Киверцовского района Волыни в помещении поселкового совета представитель Петра Порошенко раздавал людям деньги.

Чтобы расплатиться с "волонтерами", агитаторами, участниками "сетки" по подкупу на пользу Порошенко, привезли около миллиона гривен, сообщили "Волынские новости".

Как сообщил в комментарии изданию депутат Волынского областного совета Александр Омельчук, о запланированной выплате средств ему удалось узнать благодаря инициативе по выявлению сетки по подкупу, которую он основал в Facebook.

«Происходило все так: в доме культуры собралась очередь из людей, по очереди заходили и выходили с деньгами», - пояснил он и добавил, что на место вызвали полицию.

По информации местных СМИ, мужчина, который раздавал деньги пытался убежать и даже ударил человека, который хотел его задержать. Личность мужчины, который раздавал деньги, установили. Это бывший юрист Киевской городской государственной администрации Владислав Шустер. Теперь он работает на одном из государственных предприятий. У мужчины следователи обнаружили при себе 720 тысяч гривень.

Продолжаются следственные действия не только в Олыке, а и в Луцке, где Владислав Шустер арендовал квартиру.

«Волонтеры», которые пришли за деньгами, честно признались, что пришли получить плату за свою якобы «бесплатную» помощь.

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«Волонтеры-агитаторы получают зарплату здесь. Мы работали в избирательный период, получаем сегодня зарплату», – говорит женщина.